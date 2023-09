Video ja galerii ⟩ Muuseumis avatud rändnäitusel saab aimu, millist tööd teevad nukuinsenerid

Nukuteatrimuuseum asub Tallinna vanalinnas Eesti noorsooteatri kõrval ja on koduks üle 800 teatrinukule, mis on kunagi laval üles astunud. Alates neljapäevast on Pärnu muuseumis avatud rändnäitus “Teatrinukkude võlumaailm”, mis on lühivorm nukuteatrimuuseumi püsiekspositsioonist.