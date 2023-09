Loodusvaatlus ⟩ Osa kaselehtedest läks kevade nahka

Nii kalendrisügise algus kui mihklipäev on tänaseks taas seljataga. Viimase kohta arvas vanarahvas, et kui sel päeval on puud lehes, tuleb pikk ja soe sügis. Üldist pilti jälgides on ju enamikul puudest veel lehed rohelised, värve ja kohati pruunikaid toone mahub roheliste sekka pisteliselt ja rändel olevad putuktoidulised linnudki saavad lehtede keskel varjatud. Teisalt on mind kaasikutes liikudes tabanud hämming: kuhu on saanud suur osa kaselehtedest?