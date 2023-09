Abilinnapea Irina Talviste selgituse järgi on otsuse eesmärk vähendada autostumist Pärnu kesklinnas. See on tõesti probleem, isegi keset päeva ja hooajavälisel ajal on sõidutee läheduses heitgaaside lõhn selgelt tuntav. Teame hästi, millist peavalu valmistavad lumelükkajatele täispargitud kitsad linnatänavad või millist vaatepilti pakub lumevallides ukerdav linnakodanik.