Häädemeestel tehti Eesti lohesurfi ajalugu, kui esimest korda võeti kampa kõik kolm Balti riiki ja korraldati suur võistlus nimega “Baltics King Of The Air”. Kõrges mängus olid pärnumaalasedki, kes näitasid, et ka siit kandist leiab tasemel õhuakrobaate.