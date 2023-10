VIDEO ⟩ Tiitlikaitsja pidi Vapruse alistamiseks kõvasti pingutama

Matši jäi varjutama Kevin Kauberi vigastus, kui Vapruse ründaja pani 82. minutil pead kokku Kristo Hussariga. Kauber viidi kanderaamiga platsilt minema ja talle kutsuti kiirabi – hea märk on see, et pärast meedikute kontrolli teda haiglasse siiski ei viidud. Küll jäi Vaprus pärast intsidenti platsile kümnekesi, sest selleks ajaks olid kõik vahetused tehtud.