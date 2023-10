Täna esilinastub uus kodumaine lõbus mängufilm

“Eduard Vilde huumor on samuti ajatu, aga nalja taustal tegeleb ta tõsiste teemadega, olles kohati väga ühiskonnakriitiline. Ajal, mil vanemate sobitatud abielud olid väga levinud, kirjutas Vilde esimesena teose, mis mõjub justkui uue aja kuulutus. “Vigastes pruutides” astub noorem põlvkond otsustavalt vanemale vastu, et ise oma eluõnne üle otsustada,” rääkis Kuld.

Esimene film “Vigased pruudid” (režissöörid John Loop ja Konstantin Märska) tehti juba 1929. aastal, mil uudisteos võeti vastu heatahtliku toetusega. Eesti filmi andmebaasis on kirjas, et nii rahvale kui kriitikutele meeldis Eesti eluolu kujutamine, kuna tavaliselt kippusid selle aja kodused filmilood olema trafaretselt kopeeritud lääne samalaadsetest filmidest.

Et tuua kirjandusklassika lähemale tänastelegi noortele, on Ergo Kulla arvates vaja teha uusi filme uute näitlejate põlvkonnaga. Vast valminud filmis on mulkidest kosilaste rollis hinnatud filmi- ja teatrinäitlejad Pääru Oja ja Kaspar Velberg.