Kesknädalaringi karikasarja võitsid Sugar ja Vigurpilt

Väärib märkimist, et läbi suve kestva populaarse võistlussarja käivitas 1993. aastal Pärnus Mati Hool, kes oli Soomes sarnasel regatil osalenud. Esimestel hooaegadel korraldasid Kesknädalaringe jahtide meeskonnad, kuid juba mõne aasta pärast leidis jahtklubi juhatus, et suureks paisunud regatti peaksid juhtima kogemustega võistlusametnikud. Viimastel hooaegadel on Jõgi kõrval korraldanud kolmapäevaseid purjetamisi ka Jüri Sõber ja sekretäri rolli täidab Külli Martinson.