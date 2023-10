PILDID ⟩ Kilkide söömine avas ettevõtlusnädala

Esmane võõristus ületatud, pisteti röstitud putukaid hamba alla ja krõmpsutati uudishimulikul ilmel. “Nagu leib!”, “Tead, see meenutab mulle heina, mida lapsena suhu pistsin”, “Täitsa maitsev!”, “Sihvkad, jah just sihvkad!” muljetasid mekkijad. Kõllamäge taolised reaktsioonid ei üllatanud, sest ta teab, et inimesele on omane uut toitu võõristada. Selle tarbeks on olemas mõistegi: toidu neofoobia. Tõsiasjast hoolimata astub Kõllamägi koos oma õega kindlalt putukate toiduks pakkumise teed. Inimkond kasvab ja varsti lihtsalt ei jagu küllalt maad, et kasvatada veiseid ja sigu ning neile vajalikku sööta kõigi inimeste toitmiseks. Putukad vajavad seevastu palju vähem ruumi ja vett ja sööta. “Liialdada ei ole vaja, see ei ole nii, et homme sööme kõik putukaid, aga see on üks võimalus leevendada toidunappust, kui inimkond kasvab,” rääkis Kõllamägi. Näitena toob ta fakti: ühe kilogrammi kilgiliha (just sellist väljendit Kõllamägi kasutab, S. E.) saamiseks kulub 1,7 kilogrammi sööta. Kiire internetiotsing annab tulemuseks, et päris liha tootmiseks on vaja seitse kilogrammi sööta.