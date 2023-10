Pärnumaa ühistranspordikeskus on olnud must lammas üleüldises tasuta sõidu eufoorias, panustades algusest peale linna- ja maakonnaliinidel ühtsele piletile, millest mujal Eestis ainult räägiti.

Mittetallinlaste meeli erutab maakonnaliinidel priisõidu lõppemine, mis on Keskerakonna majandusministri Kadri Simsoni ajast kehtinud. Toonane minister uskus 2018. aastal meedia väitel, et tasuta ühistranspordi puhul ei ole tegemist ajutise projektiga. Selge see, et tasuta lõunaid pole olemas ja näiliselt tasuta bussisõidu eest tasume maksumaksjatena kümneid miljoneid eurosid aastas.