Kunstnikuna on Ojaste olnud tegev 1980. aastatest, tema esimesed kokkupuuted kunstiga olid nahkehistöö valdkonnas. Maalikunstini leidis Pärnu kunstnik tee uuel aastatuhandel ja on selle perioodi vältel eksperimenteerinud nii sürrealismi kui ka impressionistliku kunstiga, samuti oma õppejõu Lola Liivati mõjul ekspressionistliku koloriidiga. Liivati mõju on Ojaste teostes leidnud paljud kunstist kirjutajad, seda eelkõige just julge värvikasutuse tõttu.