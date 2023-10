Alar Laneman ⟩ Kas võim on valija nägu?

Kuigi olukord on keeruline, on edasiviivate lahenduste leidmine võimalik. Kõigepealt tuleb mõista põhjusi. Poliitikat jälginud inimesed mõistavad, et parlamendis toimuv ei ole tekkinud tühjalt kohalt. See on pettusele ehitatud valimiste ja järgnenud tegevuste tagajärg. Olukorra mõistmiseks tuleb peeglisse vaadata valijalgi.