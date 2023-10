Ingerisoome kogukond tutvustab oma rahvuspüha

Kohalikes seltsides toimub selle päeva paiku ingerisoome kultuuripärandit ja Eestis elavaid ingerisoomlasi tutvustav sisukas programm. Päeva tähistamisele on teretulnud nii kohalik ingerisoome kogukond ja nende järeltulijad kui ka kõik teised kultuurihuvilised.



Pärnu ingerisoomlaste kultuuriselts tähistab ingeripäeva laupäeval kontserdi ja koogiga, pidades ühtlasi meeles oma 35. aastapäeva ning saabuvaid hõimupäevi. Selle aasta hõimupäevadel on pilk suunatud liivlastele ning külla tuleb Lätis Tārgale vallas ja Ventspilsis tegutsev liivi ansambel Kāndla. Oodatud on kõik kultuurihuvilised ja jalga tasub panna mugavad jalatsid, et õhtu lõppedes tantsutoas jalga keerutada.



2023. aastal on hõimupäev 21. oktoobril ning see kätkeb endas soome-ugri rahvaid tutvustavat sündmustesarja.



Ingerisoomlaste rahvuspüha tähistatakse Rootsi kuninga Olafi tütre Ingegardi järgi, kuna suur osa soomlasi asutati ajaloolisele Ingerimaale elama just Rootsi valitsuse ajal 17. sajandil. Hiljem, teise maailmasõja ajal sattus neid juba ka Eestisse. Soome nimekalendri järgi on 5. oktoobril Inkeri nimepäev.



"See päev osutus sobivaks, et ingerisoomlaste kogukonnad eri maades võiksid tähistada üht oma püha, mäletada oma vanavanemate maad," selgitas Tartu seltsi esindaja Merje Malkki. "Veljo Tormise laulutsükkel "Ingerimaa õhtud" koosneb lauludest, mille saatel on Ingerimaal tantsitud, üksteist ka üle trumbata püütud ja elule poolnaljaga otsa vaadatud. On tore, et seda elurõõmu on ingerisoome vanemal põlvkonnal jagunud siiani."