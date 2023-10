Pärnu linnaorkestri 30. hooaeg tuleb värvikirev

“Pärnu linnaorkestri uus hooaeg on inspireeritud värvidest ja seetõttu on igal kontserdil mõni värviga seotud pealkiri. Meresinine, sammalroheline, purpurpunane, päikesekollane, ronkmust, suitsuhall, pärlvalge. Kõik need värvid vihjavad väga eriilmelistele kontserdikavadele. Esitame nii klassikat, levimuusikat kui ka džässi. Veel on spetsiaalsed kontserdid lastele ja noortele ning koostöö jätkub ka Pärnu muusikafestivaliga,” ütles Pärnu linnaorkestri direktor Helen Erastus.