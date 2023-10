Hääletus ⟩ Aasta toote konkursil püüavad rahva hääli väikeettevõtjate leiutised

Et taoliste toodete järgi on vajadus, jõudis Varneri teadvusse seitsme aasta eest, mil ta veel Tallinnas tegutseva õmblusfirma palgal oli. Soome hooldusasutus otsis oma klientidele just sääraseid rõivaid, nende peamine mure oli, et erivajadustega kliendid kipuvad tavalisi rõivaid seljast võtma ja lõhkuma. Varner tunnistab, et teda pani see probleem toona kulme kergitama. Ometi jäi see mõte pähe ning professionaalne õmblejapilk oleks tahtnud rõivad kenamad teha.