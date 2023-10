Andres Sooniste ⟩ Uute tõusude edulood sepistatakse vana maailma varemetel

Mõisted “juht” ja “juhtimine” tekitavad inimestes tavapäraselt aukartust. Muinasjuttudest pärit suurtele kuningatele ja kangelastele sekundeerivad pärisajaloo suured keisrid, imperaatorid, rahvajuhid ja -õpetajad, kuulsad ettevõtete juhid nii heas kui halvas. Mõistagi on iga juhi eduloo kulisside taga lähim usaldusring: meeskond, kelle liikmetest igaühel on kanda oluline roll suures masinavärgis. Just nemad valavad sageli õnnestumiste või siis ka ebaedu vundamendi, kuid avalikkuse ees naudib hetke või lakub haavu ikka see müstiline tegelane – juht.