Nädalast jäi kõlama ⟩ Rändurid, keda me ei oota

Pole kellelegi üllatus, et Läti-Valgevene piiril toimuv on Valgevene diktaatori Aljaksandr Lukašenka riiklikult korraldatud rahvusvaheline inimsmugeldamise operatsioon. Parim, mida Eesti teha saab, on tõtata lõunanaabritele ebaseadusliku sisserände ohjeldamisel appi. Sel kolmapäeval alustaski Lätis tööd politsei- ja piirivalveameti ESTPOL8 teine meeskond, kes vahetas välja seni lõunanaabritel abis olnud eestlased.