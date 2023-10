Üks õnnelik suvi, üks õnnelik linn, üks õnnelik noor muusik … Aasta 1939, suvine Pärnu, Raimond Valgre. Jah, nii Raimond ise kui tema sõbrad-muusikud Rannasalongi ansamblist Merry Pipers on hiljem rääkinud, et see viimane suure sõja eelne suvi Pärnus oli Valgre elu kõige õnnelikum aeg.