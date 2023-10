Vaprad Karud hoidsid marus kümne küünega võidust kinni, aga lasid selle viimasel sekundil käest

Eesti jalgpalli meistriliiga on jõudnud kulminatsioonini. Kes oleks hooaja eel uskunud, et mullu kindlalt viimaseks jäänud ja aastaid peksupoisi rolli kandnud Pärnu Vaprus on tänavu veel viis mängu enne hooaja lõppu medalimängus ja jahib sellega kaasnevaid eurosarjakohti? Säärast edu ei oodanud suvepealinna tiim isegi, sest enne hooaega räägiti üksnes püsimajäämisest.