Noored sõudjad särasid Saksamaal

"Kõik paatkonnad õigustasid koondisse arvamist ja meil olid väga õnnestunud võistlused," rääkis sõudeliidu järelkasvukoondiste peatreener Matti Killing, kes enda sõnutsi on aastaid rääkinud, et Eesti noored oskavad sõuda. "Lühemad distantsid näitavad seda väga hästi, ent pikematel jääme konkurentidele alla vastupidavuses."

Kuidas on lood uue sõudeaasta eel: kas on lootust, et noorte tulemusi vaadates tuleb ilus hooaeg? “Noortes sädet jagub, mida näitab kas või seegi, kui usinalt leiti omal algatusel ühisteks treeninguteks aega,” tunnustas Killing. “Kõik eeldused on olemas, et meil väga hästi läheks.”