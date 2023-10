SUUR PILDIGALERII ⟩ Pool sajandit mälestusi: Pärnu pikima traditsiooniga võistlus tõi taas kokku eri spordialade ässad

Kui sealsete mändide all võeti tõuse-laskumisi kolmandat korda, on Kadrijooksul tegelikult vanust juba 51 aastat. Ja mis kõige tähtsam: see on katkematult toimunud igal aastal, mis teeb sellest Pärnu pikima traditsiooniga mõõduvõtu.

Osad näodki on jäänud aastatega samaks. Näiteks avaldas Pärnumaa spordi grand old man Priit Neeme, et tema on platsis olnud kõik need aastad ehk 51 korda. Ühtlasi oli 79aastane peakohtunik mõõduvõtmise üks algatajatest.