Õpetajad saavad osaleda hindamisuuringus

Tasuta koolitusprogrammi koolitused toimuvad Pärnuski. Osalemise eeltingimus on vähemalt poole koormusega töö õpetajana üldharidus- või kutsekoolis ning see, et varem ei ole läbitud ei Gordoni ega Vaikuseminutite metoodikaga teisi kursuseid. Samuti on vajalik valmidus osaleda uuringus, mis selgitab välja kursusel osalemise võimaliku mõju õpetajate sotsiaal-emotsionaalsele pädevusele.