Rahvuste kross: Saar võitles tervisega, Kullas nautis 100 000pealist fänniarmeed ja Talviku leidis uue tiimi

Ehkki viiekordsel Euroopa meistril ja tänavu USA tippsarjas täishooaja kaasa löönud Saarel on vanust 23 eluaastat, on suvepealinlane Rahvuste krossi mõttes vana kala – äsjane oli talle juba kuues kord suurvõistlusel. Ühtlasi pidi Saar olema tiimikaaslastele vanema venna eest, sest mõlemad tulevikutegijad on alles 16aastased.