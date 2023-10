Tänavaküsitlus ⟩ Mida arvate automaksust?

Küsisime Pärnu linnatänaval inimestelt, mida nad arvavad plaanitavast automaksust.

Uulo

See ei kõlba kusagile. Niigi on palju makse ja automaksu maksame ka. Üle poole [kütuse]liitri hinnast on ju maksud.

Liisi

Mitte midagi head ei arva sellest. Ma ei ole täpselt süvenenud teemasse, kuid leian, et miks peaks eesti inimestelt järjest koorima ja koorima. Kui seda raha mujale paigutada, kus on tõesti valuküsimused, siis on sellest [kasu] küll. Aga praegu, kui Eesti majandus on järjest languses ja peredele jääb järjest vähem raha kätte, siis miks maksustada veel seda, mida inimene on niigi endale soetanud? See paneks põntsu, sest peres ei ole üks auto, vaid rohkem. Maakohas elades on auto asendamatu liikumisvahend. Eriti kui on väikesed lapsed ka veel.

Mark

See on jube, sest see läheb inimestele päris kalliks. Niigi palju on juba makse. Kindlasti on see mingil määral ka kasulik, kuid mitte inimeste rahakotile.

Eda

Tegelikult on see päris raske. Meil on päris mitu autot ja käiakse linnas tööl. Eks see kindlasti mõjutab, kuid oleneb, kui suureks see maks aetakse. See on jälle lisakohustus ja ega palgad ei tõuse. Aga peab hakkama saama. Oleme siiamaani kõik hakkama saanud, aga kui mingi otsus vastu võetakse, eks siis tuleb midagi vähendama hakata. Võib-olla autosid majapidamises. Praegu on ikka kõigil autod olemas, kellel luba on.

Nikolai

Arvan, et maksame piisavalt juba kütuse pealt. Mulle tundub, et sellest peaks küll piisama.

Toomas