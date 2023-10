Kõrgvesi äratas fotograafis aukartust

Pilvede vahelt või nende hajumise järel on saanud imetleda tähistaevast ning päeval on säranud sügispäikegi. Enam jäid meelde muidugi vihmasajud, mis jõgesid ja ojasid kergitasid, ning tormituuled, mis vähemalt sisemaal suurt mõju ei avaldanud, küll aga rannikul ja saartel.

Tugevate tuulte ajal annab vaid kuulmismeelele toetudes metsas või mujalgi linde otsida. Kuna päevi pitsitatakse aina lühemaks ja jahedamaks, on lindudel kehakinnitust vaja enamgi kui soojal ajal ning seda hoolimata ilmast. Kui nad peaks aga puhangute ajal ümbrust kutsehüüdudega vürtsitama, siis ei kosta see kuigi kaugele. Samas on nii tiivuliste kui karvakandjate tähelepanu tugevate tuulte aegu hajutatud.