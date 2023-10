Endla Küünis jõuab lavale lugu Rosemaryst ja Anthonyst

Nende kodutalud, vanad karjafarmid, asuvad nii tihedalt kõrvuti koos, et ühe kuurist on kuulda, kui teise köögis veekann vilistama hakkab. Aasta läheb aasta järel, aga ihatud sõnad jäävad üksteisele ütlemata, tunded välja elamata, paisudes mingitel hetkedel konfliktini. Kuniks …

Shanley on öelnud, et tahtis kirjutada armastusest ning leidis näidendist kummalise kergenduse.

Anthony on tema osatäitja Sten Karpovi kirjeldust mööda mees, kes võitleb enda hirmudega, otsib armastust ja üritab leida oma kohta maailmas. Anthony lugu tuletab meelde, et olenemata välisest survest peitub tõeline jõud julguses olla sina ise. Inimlik on soov olla armastatud ja inimlik on hirm tõrjutuse ees, kuid oluline on mitte unustada hoolitseda ka enda eest ning elada elu, mis on täielikult kooskõlas inimese enda tegeliku olemusega.