Toitumisnõustaja soovitab, kuidas lapsi tervislikumalt toituma suunata

Viimasel ajal oleme uudistest üha rohkem lugenud, et aina enam Eesti inimestest on rasvunud või ülekaalulised, ja uuringud kinnitavad seda. Ülekaalulisust võimendab see, et inimesed liiguvad järjest vähem. See puudutab lapsigi ja just see on minu arvates meie ­tulevikku silmas pidades suur probleem.