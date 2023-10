KOLUMN ⟩ Kõhutuulemaks ja teised ehk Spikker rahandusministrile

Rahandusminister Mart Võrklaev on selge sõnaga välja öelnud, et ülejärgmisest aastast autoomanike rahakotti puudutavat maksu ei rakendata eelarve täitmise vankri ette, vaid selle puhtakujuline eesmärk on autostumist vähendada, panna inimesi säästlikumalt liikuma ja nügida keskkonnahoidlikumaid sõiduvahendeid eelistama.