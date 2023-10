Intervjuu ⟩ Oskar Seeman: Kaifin Pärnut, soolase merevee geen on mul tugevalt sees

See on teie esimene ja kohe suur osatäitmine mängufilmis, kui palju kordi te ise “Vigaseid pruute” juba vaadanud olete?

Ja kogu see miljöö, mida me filmis näeme, oligi seal olemas?

Ei olnud üldse. Meil on ka suvekodu ja tööd me, poisid (Oskaril on kaks venda, A. J.), ei karda, oskame kirvest ja labidat käes hoida. Selles suhtes seal midagi võõrast ei olnud. Ettevalmistus filmiks ühtis väga hästi sellega, mida kodus samal ajal oli vaja ära teha: rohi tuli ära niita ja puud ära laduda. Täpselt needsamad ajastutööd. Siis kuidagi eriti nautisin seda, et teen tööd veel eesmärgipärasemalt.