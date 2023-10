Suvepealinlaste peatreener Gert Kullamäe saatis algrivistuses platsile Isaiah Harti, Robert Valge, Sverre Aava, Mario Kegleri ja Menno Dijkstra. Selle erinevusega, et kui muidu on mehed platsile jooksnud kesklinna-poolsest küljest, on nüüdseks vahetusmeeste- ja kohtunike pingid tõstetud Mai-poolsesse serva.