SUUR PILDIGALERII ⟩ Pärnumaa ühe pikema traditsiooniga jooksu korraldaja sai rada märkides kaela koerailma

“Tundub, et jooks on nendele jõududele seal üleval meelepärane tegevus,” arvas alates 1983. aastast Tõstamaal sügiseti nii kohalikku rahvast kui kaugema kandi jooksuhuvilisi meelitavat jooksuvõistlust vedanud Toomas Rõhu.

Rõhu jutu järgi on tal rõõm jooksjate seas näha neid, kes oktoobris toimuval üritusel osalenud selle algusest. Tänagi tegi 36. korda 7,5kilomeetrise tiiru Ülo Marus ja 34. korda oli stardirivis Andres Siim. Naistest läks 29. aastat rajale Kätlin Ordjas ja 28. puhku Epp Parker.

Küsimuse peale, mis neid aastaid jooksma toob, hakkas Rõhu naerma. “Äkki alguses tulid nad käsu korras, sest üks kehalise kasvatuse õpetaja (Toomas Rõhu, E.-G. L) käskis, aga on nii kohusetundlikud, et on jäänudki käima,” arvas ta.