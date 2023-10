SUUR PILDIGALERII ⟩ Pärnu volletiim andis Tartule lahingu, kuid kaotas. Millest puudu jäi? Kapten: Raadikust!

Raadiku karjäär algas just suvepealinnas, kui ta pallis siinses esindussatsis aastatel 2006–2016. Nüüd on ta Soome, Türgi ja Tuneesia ringiga kodulinnas tagasi.

“See linn on mind väga hästi vastu võtnud!” kinnitas nurgaründaja. “Ma olin isegi üllatunud: tulin esimestel päevadel siia spordihalli ja arvasin, et mind ei tunta äragi. Kohalikud halli töötajad tulid kohe vastu ja kõnetasid mind kui “härra Raadikut”. Vastuvõtus tädike võttis kohe kätest kinni ja linna pealgi on häid sõnu öeldud. Tore, et ma pole ununenud – see teeb südame soojaks!”