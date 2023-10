Nuuskmõmmiku kombel maailmas ringi rännanud kalapüügi- ja ronimisfänn Roope Nevander on Soomest pärit turundusstrateeg, kes tuli sel suvel appi Pärnu kui sihtkoha turundust reformima. Ta ei varja, et raha reklaamimiseks on vähe ja Soome turistide numbrid kehvad. Ometi leiab ta, et soomlaste huvi Pärnu vastu võiks tõusta, kuid nendib, et saabujad pole kindlasti enam need, kes aastaid neli-viis tagasi.