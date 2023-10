Tartus ühepaadil võidutsenud Johann Poolak: Üllatasin endki

"Et teistest Kushteyniga tandemina nii palju ees olime, näitab, et liigume sügisese ettevalmistusega õiges suunas," rõõmustas pärnakas, jäädes rahule, et tiimis on omavaheline konkurents tihe. "Üllatasin endki, sest arvasin, et Miša on 2000 meetril piisavalt palju kiirem, et üldkokkuvõttes endale võit kindlustada."