Maarja Randväli ⟩ Kõnnime koos tervise heaks!

Tervise arengu instituudi 2022. aasta statistika kohaselt liikus Eestis regulaarselt alla poole rahvastikust (45 protsenti). Iga teine inimene on ülekaaluline. Sagenevad vaimsed probleemid, eriti just noorte seas. Üks lihtsaid ja tõhusaid meetmeid ennetada ja leevendada nii füüsilise kui vaimse tervise probleemes on kõndimine. See on kõige kättesaadavam liikumisviis, mis ei nõua erilisi oskusi ega varustust. Koos kõndides on kasu veel suurem.