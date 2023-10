Ingomar Vihmar uuest kodumaisest filmist “Tähtsad ninad”: See oli väga õnnelik kogemus

Ingomar Vihmar, mis teid ennast selle loo puhul köitis, et filmirežissöörina see ette võtta?

Ikka see konflikt või mis selle loo käivitab, tundub intrigeeriv, kuhu peale film üles ehitada. 12aastane poeg palkab oma isa tööle enda firmasse, nii et isa sellest midagi ei tea, ja mis kõik võib juhtuda. Kuna Martin on nii lähedane inimene, oli meil seda lihtne teha, juba varasemast koostööst tajume teineteist väga hästi. Käivitava konfliktita mängu- või draamafilmi väga ei tee, see oli neil hästi välja mõeldud. Sinna ümber sai story luua.