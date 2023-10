Anna oma hääl ⟩ Pärnu jõestiku taastamine püüab südamega tehtud euroteo tiitlit

Teiste seas pürgib parima projekti tiitlile 12 711 000 eurose toetuse saanud Pärnu jõestiku elupaikade taastamise projekt. Pärnu jõgi on üks riigi suurimaid jõestikke ja riigi tähtsaim lõhejõgi. Enne projekti oli ligi 90 protsenti jõestiku sobivatest elu- ja kudemispaikadest siirdekaladele ligipääsmatu. Suurim tõke oli Sindi pais, mis lammutati kogukonna ja huvirühmadega peetud arutelude järel 2019. aastal. Kokku eemaldati Pärnu jõest kolm ning lisajõgedelt neli rändetakistust ning taastati 3300 kilomeetrit omavahel ühendatud jõgede süsteemi. See on suurim jõgede taastamise algatus Eestis ja jõgede taastamise juhtiv näide kogu Euroopas.