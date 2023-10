Põhja-Pärnumaa vallavolikogu liige Eva Kruuse tõi välja, et küsimusele mida olulist on tema eestvedamisel viimase kahe aasta jooksul ära tehtud, ei osanud abivallavanem esile tuua ühtegi konkreetset asja.

Teoorias justkui väga lihtne: toimuvad kohaliku omavalitsuse volikogu valimised, meie oma inimesed teevad valiku parimate seast ja nemad hakkavadki otsustama. See kõik on justkui lihtne demokraatia olemus. Kas aga praktikas see kõik ikkagi nii mustvalge on?