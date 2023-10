Biograaf Mihkel Mutt: Sa nuhid, nuusid, käid ja uurid jälgi

Literaat, kes on kirjutanud kõigis stiilides, välja arvatud luule ja eepos, ütles alustuseks, et temaga on võimalik vestelda teatrist ja elustki, sest ta on ühtlasi ajakirjanik-kolumnist.

“Biograafiad on minu lemmikžanr. Mida vanemaks saad, seda vähem meeldib väljamõeldis, kus võid valetada, see ei paku enam pinget. Samal ajal ei paku mulle pinget ajaloolised uurimused: need on kuivad, igavad,” tunnistas Mutt.

Biograafia nagu kirik keset küla