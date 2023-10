Võtkem või Pärnu. Ei saa öelda, et väike, pole ka puust. Üsna moodne teine. Viimastel aastatel on tundmatuseni muutunud jõeäärsed piirkonnad. On tulnud juurde kergliiklusteid, välijõusaale, mänguväljakuid. See on üsna ühemõtteliselt tore, kui mitte süveneda. Kui hakkad neid aktiivselt kasutama, oledki juba süvenenud ja märkad üsna häirivaid asju.