Piinlik on, kui Euroopast autoga tulles satud lõunapiiri ületatades teise reaalsusse. Via Baltica on selle ehe näide. Riigil on jätkuvalt statistikas vähe vigastatuid ja laipu, võtmaks midagi ette Euroopa maantee E 67 ajakohastamiseks. Võiksime pöörata pilgu minevikku ja võtta eeskuju vanadelt roomlastelt, kes juba üle 2000 aasta tagasi teid väärtustasid.