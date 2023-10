Nädalast jäi kõlama ⟩ Nii palju elevust

Kuigi igal sügisel kordub sama stsenaarium, unustati esimese lumesajuga nii politiika kui kehvad majandusolud, kultuuri- ja spordisündmused. Vaid taevamöldri jahvatamisest ajendatud pildid ja hüüatused olid need, mis lõid some loetavuse mõõdikud lakke. Uudisteportaalidelgi polnud mõtet muid teemasid letti paisata. Lugejaid kõnetas üksnes ilm. Tõesti: ohtrad pildigaleriid ja lähi- ja pika perspektiivi ilmaennustused kogusid internetiavarustest klikke.

Kuid rõõmustavate, üllatunute ja muidu uudishimulike kõrval on meie seas seltskond, kes esimesest lumest vaat et paanikasse satub. Autojuhid ootasid nüüdki viis–kuus tundi elavas järjekorras, et rehve vahetada, ja aja sai selleks mõnel pool broneerida alles novembriks. Kolleegid uurisid eilegi, millal Pärnus annaks selle igasügisese protseduuri ette võtta. Suuremalt jaolt terendas suvepealinnas esimene rehvivahetuse võimalus tuleva nädala teises pooles.