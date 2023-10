Varjupaiga administraator Eve Meos rääkis, et kasside arv on praegu keskmine, korraga on varjupaigas viibinud isegi üle 80 kiisu. "Kuna me tegutseme praegu asenduspinnal, on meie võimalused loomade majutamiseks ja nende eest hoolitsemiseks piiratud,” märkis ta.