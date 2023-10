Nutikate linnade ekspert Pärnus: Kogukond saab targemaks, kui ideid ja osalejaid on palju

Jonathan, kuidas tutvustaksite ennast tavalisele Pärnus elavale inimesele?

Elan Põhja-Californias San Francisco lähistel. Minu eriala on tehnoloogia ja mu senised töökohad on seotud tehnoloogiaga. Olen töötanud kõikides sektorites: erasektoris väga suures konsultatsioonifirmas, pea kümme aastat Palo Alto – Silicon Valley sünnikoha – linnavalitsuses tehnoloogia- ja innovatsioonijuhina. Nüüd on mul oma firma ja ma olen veel ülikoolis professor, nii et töötan ka akadeemilises maailmas.