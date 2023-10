Andri Arula ⟩ Nagu rotid viljasalves

Rahvaski paistab kokkuhoiust kuuldes katki minevat. Konservatiiv sõimab liberaali, liberaal konservatiivi ja jääb mulje, et isegi parkimistasu mittekehtestamine Pärnus ei lepita vaenupooli suvepealinnas. Õige kah. Kes sooviks rohkem maksta? Puudub see soov nii liberaalil kui konservatiivil, oma särk ja rahakott on ihule ikka kõige lähemal. Pealegi, muudaks säästmine siis midagi?

Muudab. Kui säästa arukalt. Näiteks kolmanda silla ehitamisel loobuti Pärnus dekoratsioonidest. Uus projekt muutis need konstruktsioonideks, mis tagas sillaehituse odavnemise. Olgu, sild – see on veel laskmata karu nahk. Iseasi, kas täisarvu õpilaste puudumine põhjendab mõne väikekooli sulgemist, arvestuslikult, et pedagoogid Eestis ähvardavad palganõudmisel streigiga. Säästmisaspektist lähtudes tuleks ju väikekoolid sulgeda. Kuid milline mõju on sulgemisel kogukonnale, mis Eestis on ajalooliselt koondunud koolide ümber, seda ei taha säästjad tunnistada.