“Kas ma pean sind lööma?!”

See on üldinimlik lugu põlvkondade vahetusest ja iseendaks jäämisest oma sünnimaa ja kodukoha kaudu. Ses osas on meil, eestlastel ja iirlastel, palju ühist – eneseteadvus ja turvalisus on meil ikka selline puuküttega ja märja mulla lõhnaline.

Vana Tony Reilly (Jaan Rekkor) on keerulise iseloomuga mees, tema ootused oma poja Anthony (Sten Karpov) suhtes pole täitunud, enamgi – ta näeb, et poiss on pigem oma ema suguvõsa joontega. “See poiss on imelik, ta ei võta kunagi naist,” on isa Tony kindel ega taha talle oma farmigi jätta. Naabertalu vana perenaine Aoife Muldoon (Carmen Mikiver) on just matnud oma mehe ja tunneb, et ega temalgi enam palju elupäevi jäänud pole.