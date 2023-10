SUUR LUGU ⟩ Sulidest OÜtajate juurde tööle saamiseks tuli loovutada ID-kaart ja selle paroolid

27aastane Kevin Gabriel Matthias Kadakas, 21aastane Karl Veskimägi ja 27aastane Indrek Jõemetsa leidsid üles need kõige haavatavamad, petsid välja nende ID-kaardid ja paroolid ning võtsid tuhandeid eurosid laenu.

Äraspidine diil

Tunamullu 17. veebruaril oli kümmekonna miinuskraadiga krõbe talveilm. Kaheliitrise õlle kulistanud Rein* (ohvrite nimed on loos muudetud) puhkas Pärnus Martensi Rimi kõrval pingil jalga. Rein elab maal, aeg-ajalt sõidab aga asjatoimetusteks bussiga linna. Olgu selleks siis poetiir või pangas raha järel käimine. Toona 49aastase Reinu teadmised digimaailmast on olematud. Helistamiseks on tal nuppudega telefon ja internetti pole tal kunagi asja olnud. Raske puudega mees elatub sotsiaaltoetustest.