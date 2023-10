RTK hinnangul on eksimuse tõttu riigihankega seotud kuludest mitteabikõlblik ligemale 100 000 eurot. Sellest üle 50 000 euro on omafinantseering. Ülejäänu, üle 45 000 euro, on toetus. RTK on koostanud toetuse vähendamise eelnõu. Kui see heaks kiidetakse, tuleb vallal toetus tagasi maksta.