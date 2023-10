Silvia Paluoja ⟩ Digipööre kõikuvas kaluripaadis

Kuulan ja mõtlen, kas elektroonilise püügipäeviku kohustuslikuks sõnastajad on näinud, millised on kalurite käed. Need on laiad nagu labidad, sõrmeotsad krobelised. Selliste töökätega peavad nad võtma lainete laksudes nutitelefoni, sest ametkond kusagil pealinna soojas kabinetis tahab silmapilkselt arvutiekraanil näha, kes, kus, millal sadamast välja läks, mida tegi püügivahenditega, kui suure koguse ja millist kala püüdis, teatades ette sadamasse saabumise ja lasti lossimise aja. Mainitud ministeeriumi kalamajanduse osakonna juhataja Ain Soome teleuudistes antud selgituse järgi "ei tundu enam mõistlik, et keegi võtab kuskil paberil andmeid ja sisestab andmete registrisse".