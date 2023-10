Lahkus Eesti kirimale legend

Kaisma vallas Viluveres sündinud Siigur on rääkinud, et oli males iseõppija, tema areng kulges aeglaselt ja oli suurte lünkadega. Pärnu Postimehele antud intervjuus on Siigur meenutanud, et malekäigud sai ta selgeks algklassides. Suure-Jaani keskkooli 10. klassi poisina mängis ta Jüri Randviiruga esimest korda raadiosimultaani ja kaotas, aga järgmisel aastal tuli võit.