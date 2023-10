Nüüd, mil lammutatud paisu asemel näeme aina köitvamaks muutuvas Sindi linnas kärestikku koos sinna rajatava veespordikeskusega, on raske kunagist jõevoolu takistanud betoonimonstrumit taga igatseda.

Sel nädalal Sindi kärestiku lähedal avatud väga eriline ja liigirikas roheala ainult kinnitab tõdemust, et sealne areng on lausa silmanähtav. Mis sest, et äsja külvatud seemned vajavad idanemist ja juurdumist ning kogu niidukooslus näitab õiget lilleilu alles mõne aasta pärast.